ЦИК Белоруссии утвердил победу Лукашенко на выборах президента
Центризбирком Белоруссии на сегодняшнем заседании подвел итоги президентских выборов, прошедших 26 января. ЦИК подтвердил победу действующего президента Александра Лукашенко. За него, по данным избиркома, проголосовали 86,82% избирателей (5,1 млн человек).
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Согласно пресс-релизу ЦИК, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 189,7 тыс. голосов (3,21%), лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич — 119,2 тыс. (2,02%), предприниматель Анна Канопацкая — 109 тыс. (1,86%), лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 102 тыс. (1,74%). Против всех кандидатов проголосовали 213 тыс. человек (3,6%).
В 1994 году на выборах президента господин Лукашенко получил 80,34% (во втором туре), а 2020 году — 80,1%, в 2001 году — 75,65%, в 2006 году — 83%, в 2010 году — 79,65%, в 2015 году — 83,47%, в 2020 году — 80,1% голосов.
В этом году явка избирателей на выборах составила 85,69%. При этом голосование прошло без участия западных наблюдателей и участков за рубежом. Евросоюз (ЕС) назвал выборы в Беларуси фиктивными и заявил, что они не были «ни свободными, ни справедливыми». В МИД России поприветствовали успешное проведение президентских выборов в Белоруссии и осудили заявления официальных представителей ЕС.
Подробности — в материале «Ъ» «Главнокомандующий белорусским фронтом».