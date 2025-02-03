Девелоперы добрались до высотки СЭВ на Новом Арбате

Как стало известно «Ъ», мэрия Москвы привлекает ГК «Киевская площадь» в качестве инвестора реновации знаменитого «дома-книжки» на Новом Арбате в центре Москвы, где в советское время находилась штаб-квартира СЭВ. Выбор этой компании не случаен. Ее владельцы — Год Нисанов и Зарах Илиев, которым, в частности, принадлежит гостиница «Украина» на Кутузовском проспекте и торговый центр «Европейский» у Киевского вокзала, также занимаются реконструкцией бывшего отеля «Мир», соседствующего с бывшей высоткой СЭВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс зданий секретариата Совета экономической взаимопомощи, также известный, как «Дом-книжка»

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Комплекс зданий секретариата Совета экономической взаимопомощи, также известный, как «Дом-книжка»

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Власти Москвы планируют построить новое здание на месте, где сейчас находится бывшая высотка Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), возведенная в 1970 году на Новом Арбате в центре Москвы, но не имеющая статуса памятника архитектуры. Об этом 3 февраля в интервью «РИА Новости» заявил вице-мэр и глава стройкомплекса столицы Владимир Ефимов. «Мы смотрим разные концепции»,— добавил он, не сообщив других подробностей.

По словам нескольких собеседников «Ъ» на рынке недвижимости, мэрия будет реализовывать этот проект с привлечением инвестора — ГК «Киевская площадь». В департаменте городского имущества (ДГИ) Москвы подтвердили «Ъ» эту информацию. В ведомстве напомнили, что в 2024 году по итогам обследования «объект был признан ограниченно-работоспособным и не соответствующим требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности».

Бывшее здание СЭВ, спроектированное архитекторами Михаилом Посохиным, Ашотом Мндоянцем и Владимиром Свирским, состоит из трех зданий общей площадью 56,44 тыс. кв. м, из которых арендная — 22,75 тыс. кв. м, участок под комплексом занимает 4,5 га. До осени 2023 года бывшее здание СЭВ находилось на балансе АО «Олимп» и тогда же безвозмездно передано на баланс мэрии Москвы, чьи структуры занимают часть площадей в этом здании. После старта реновации они будут переведены в другие места.

В ДГИ объясняют необходимость привлечения инвестора в реновацию «дома-книжки» на Новом Арбате сложностью процесса и существенными затратами, а выбор «Киевской площади» в качестве партнера — опытом компании в реализации таких проектов. Компания, принадлежащая Году Нисанову и Зараху Илиеву, которые, в частности, владеют торгцентром «Европейский» у Киевского вокзала Москвы, рядом рынков, включая «Садовод», «Фуд Сити», реставрировала, например, историческое здание гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте — одной из семи сталинских высоток в российской столице. Кроме того, «Киевская площадь» выступает заказчиком реконструкции гостиницы «Мир», соседствующей с бывшим зданием СЭВ на Новом Арбате.

В «Киевской площади» заявили «Ъ», что в ходе реализации проекта на месте «дома-книжки» будет создан масштабный социокультурный кластер, который станет «важным связующим звеном между Большим Сити, районами Арбат и Хамовники». Общая площадь нового кластера превысит 600 тыс. кв. м, из которых более 450 тыс. кв. м придется на социокультурные, досуговые и деловые объекты, включая конференц-центр, фитнес-клуб и детский досуговый центр. Оставшиеся площади будут отведены под жилье.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова