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Коммерсантъ FM
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Утильсбор урожая

Продавцы сельхозтехники ищут в ЦБ защиты от повышения ставок

Дилеры сельхозтехники пытаются привлечь внимание ЦБ к обсуждаемому повышению утильсбора на этом рынке. Ассоциация АСХОД сообщила регулятору о рисках роста себестоимости сельхозпроизводства, снижении спроса на технику и сокращении предложения. Машиностроители же считают меру необходимой для выравнивания конкуренции с иностранными поставщиками. По данным “Ъ”, обсуждается поэтапная индексация утильсбора на сельхозтехнику до 2030 года в десять раз.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД 22 октября обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой изучить последствия возможного повышения утильсбора на самоходную сельхозтехнику. Копия письма есть у “Ъ”. Как сказано в обращении, ЦБ ранее отмечал негативное влияние на инфляцию повышения утильсбора на легковые автомобили. В случае сельхозтехники, говорится в письме, увеличение платежа повлечет повышение цен на каждом этапе производства сельхозпродукции. В ЦБ “Ъ” не ответили.

По данным источника “Ъ”, властями рассматривается вариант утверждения долгосрочной шкалы индексации утильсбора на сельхозтехнику до 2030 года.

Такой механизм запущен с 1 октября для автомобильной и дорожно-строительной техники. Речь идет о постепенном повышении ставок в десять раз, говорит собеседник “Ъ”. В начале года, по данным “Ъ”, Минпромторг готовил индексацию утильсбора в пять-десять раз, но проект так и не был согласован.

О том, что чиновники изучают возможность повышения утильсбора на сельхозтехнику, 10 октября говорил глава Минфина Антон Силуанов. Затем глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что министерство прорабатывает возможность повышения ставок и надеется на поддержку Минсельхоза. Средства, по его словам, планируется направить на господдержку, в том числе докапитализацию Росагролизинга. В Минпромторге и Минсельхозе комментарии не предоставили.

В «Росспецмаше» (объединяет машиностроителей РФ) отмечают, что концептуально поддерживают повышение ставок, но только на технику, аналоги которой производятся в России.

Такое решение позволит выравнять условия конкуренции с иностранными компаниями, защитит инвестиции отечественных заводов и не приведет к росту цен на российскую сельхозтехнику, уверены в ассоциации.

Но председатель правления АСХОД Александр Алтынов подчеркивает, что важно разделять понятия штучного и серийного российского производства. Повышать ставки утильсбора на продукцию, которая выпускается в ограниченном количестве и по факту почти недоступна аграриям, нецелесообразно, уверен он. По словам господина Алтынова, при запретительном барьере для импорта часть дилеров, специализирующихся на зарубежных брендах, имеющих экспертизу по ремонту и поставкам запчастей, может прекратить работу. АСХОД в письме среди рисков также отмечает усугубление ситуации нехватки сельхозтехники, снижение рентабельности аграриев и дальнейший спад спроса на новую технику.

Топ-менеджер крупного агрохолдинга говорит, что общее ужесточение денежно-кредитной политики уже снижает доступность техники для аграриев, а дополнительное удорожание из-за повышения утильсбора вызовет рост себестоимости продукции.

«Дополнительные расходы лягут на плечи и производителей, и потребителей, что, в свою очередь, еще больше сократит спрос на новую технику, увеличит затраты на ремонт машин, а значит, и нагрузку на механизаторов»,— предупреждает он. По словам источника “Ъ”, эти факторы скажутся на скорости и качестве полевых работ и усугубят кадровый голод в отрасли.

Субсидии на сельхозтехнику могут увеличить

Утильсбор на сельхозтехнику в последний раз увеличивался в 2023 году. Тогда мера касалась тракторов мощностью 31–340 л. с. В ассоциациях сельхозпроизводителей отмечали, что повышение прошло без консультаций с участниками рынка, которые узнали о принятом решении постфактум. Производства тракторов 131–180 л. с. в стране не было, и импортная техника подорожала на 1,3 млн руб.

Собеседник “Ъ” в крупном агрохолдинге отмечает, что непубличный характер обсуждений повышения утильсбора на сельхозтехнику делает планирование труднопредсказуемым. «Издержки такого масштаба необходимо планировать заранее для продолжения работы без снижения продуктивности производства и заморозки инвестиционных проектов,— говорит он — Но мы продолжаем слышать заявления регулятора о необходимости обсуждать вопрос в непубличной плоскости».

Наталия Мирошниченко

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