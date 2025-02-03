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Коммерсантъ FM
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АдГ призвала вернуть Германии оборонный суверенитет и воинскую обязанность

Крайне правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за комплексное оснащение и увеличение личного состава вооруженных сил Германии, а также выдвинула предложение вернуть обязательную военную службу. Об этом говорится в предвыборной программе партии, которая была опубликована в понедельник.

Лидер АдГ Алиса Вайдель

Лидер АдГ Алиса Вайдель

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Лидер АдГ Алиса Вайдель

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

«Мы выступаем за комплексное оснащение бундесвера и увеличение его личного состава, что призвано обеспечить его роль гаранта национальной обороны — ради суверенной Германии в устойчивой и стабильной Европе»,— говорится в программе партии, размещенной на официальном портале АдГ. «С этой целью мы также призываем к восстановлению обязательной военной службы, включая альтернативную»,— отмечается в тексте документа.

«Из-за хронического недостатка финансирования на протяжении десятилетий, а также перманентных поставок в Украину материальных средств и систем вооружения из запасов бундесвера и постоянной нагрузки на войска в связи с обучением украинских военнослужащих немецкие вооруженные силы находятся в плачевном состоянии»,— говорится в партийном документе. Там отмечается, что АдГ «призывает к созданию автономной и мощной оборонной промышленности в Германии».

Основанная в 2013 году «Альтернатива для Германии» приобрела популярность на фоне усиления позиций правых политических сил в Европе. Она выступает за ужесточение миграционного законодательства, снятие санкций с России и возобновление закупок российского газа. Противники АдГ предупреждали, что приход к власти ультраправой АдГ приведет к «сосуществованию с фашизмом и авторитаризмом в Германии».

Выборы в Германии намечены на 23 февраля. «Альтернатива для Германии» занимает вторую строчку в опросах. Согласно опросам, АдГ уступает лидирующему Христианско-демократическому союзу во главе с Фридрихом Мерцем на 8–10%.

О том, как политические партии Германии готовятся к парламентским выборам, «Ъ» писал в материале «Железные канцлеры».

Анастасия Домбицкая

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