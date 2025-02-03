Европейские индексы падают после введения Трампом пошлин

Сегодня, 3 февраля, все основные европейские индексы снизились на фоне субботнего решения президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады. Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 1,3%. Германский DAX упал на 1,7%, французский CAC 40 — также почти на 1,7%, британский FTSE 100 — на 1,2%. Кроме введения пошлин инвесторы не оставили не замеченным и заявление господина Трампа, что он «точно» введет дополнительные пошлины на товары из ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Франкфуртской фондовой биржи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Здание Франкфуртской фондовой биржи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Некоторые азиатские индексы сегодня также снизились. Японский Nikkei 225 — на 2,7%, а южнокорейский Kospi — на 2,5%. Кроме того, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,8%. Гонконгский индекс Hang Seng почти не изменился (снизился на 0,04%). На китайских биржах сегодня нет торгов из-за каникул после Нового года по восточному календарю, которые продлятся до 8 февраля.

«Введение торговых ограничений может привести к снижению глобальных торговых потоков и изменениям в цепочках поставок, что может означать более высокие издержки для бизнеса и более высокую инфляцию»,— комментирует снижение индексов аналитик брокерской фирмы IG Йип Цзюнь Жун. Драйверами снижения стали акции крупных автопроизводителей, упавшие на 2,7−6%. Исследователи Nomura сегодня же заявили, что введение пошлин может стоить мировой автомобильной промышленности ежегодно $33 млрд.

Что писали мировые СМИ о тарифах, вводимых США против Канады, Мексики и Китая.

Яна Рождественская