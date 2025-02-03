Дания призвала к жесткой реакции в случае введения Трампом пошлин против ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страны Европы должны будут «жестко» ответить, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из Евросоюза. Прежде политик обещал пойти на такие меры, потому что ЕС «перешел все границы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метте Фредериксен

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Метте Фредериксен

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«Я не сторонник торговых войн. На самом деле я выступаю за противоположное: за то, чтобы мы торговали друг с другом. Но очевидно, что, если на европейский рынок будет оказано очень сильное давление со стороны Америки, мы просто не сможем ничего сделать, кроме как жестко отреагировать. К сожалению, нам придется дать очень жесткий ответ. И когда я говорю "к сожалению", это потому, что это коснется простых людей»,— сказала Метте Фредериксен журналистам в Брюсселе (цитата по DR1).

В выходные Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики, объяснив это решение необходимостью пресечь нелегальную миграцию и контрабанду фентанила в США. Еще до инаугурации республиканец грозился ввести пошлины на импорт европейских товаров, если ЕС не «восполнит огромный дефицит» в торговых отношениях, закупая американскую нефть и газ. По его словам, дефицит США в товарообороте с Европой превышает $300–350 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «В тарифных сетях».

Лусине Баласян