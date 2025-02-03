Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменились характеристики новостроек класса «комфорт+».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Перечень характеристик первичного жилья, по которому новые проекты можно отнести к тому или иному классу, довольно условный. Безусловно, не стоит ожидать в комфорт-классе всего, что будет представлено в элитном доме. Но ряд параметров из более высоких классов встречается и в массовом сегменте, между ними все больше размываются границы. Так, сейчас жилые комплексы класса «комфорт+» по набору заложенных в них опций вплотную приблизились к бизнес-классу. Но все-таки стоимость квадрата в классе «комфорт+» ниже, причем на 10%, а иногда даже 15%. Специалисты компании UDS насчитали девять опций, которые фактически стерли границу между этими сегментами.

Первая — это локация. Нередко новые корпуса классов «комфорт+» и «бизнес» возводятся в одних и тех же районах. У них общая внешняя, социальная, коммерческая и транспортная инфраструктура. Вторая опция — концепция. К ее разработке привлекают российские и международные компании с большим опытом. Они привносят свежие идеи, создают нечто большее, чем просто жилые метры, продумывают различные сценарии жизни и отдыха в проекте.

Авторская архитектура, благоустройство, красивые входные группы, линейка планировочных решений — все это обязательные элементы для комплексов, пожалуй, уже любого класса. Еще одна значимая опция, размывающая границы проектов класса «комфорт+» и «бизнес» — это увеличенная площадь остекления. Главный тренд — окна в пол. Собственная инфраструктура и подземный паркинг — еще две важные опции. Чаще девелоперы не продают коммерческие площади в доме, а оставляют их у себя в собственности и сдают в аренду. А в паркинге есть места и с электрическими зарядками для электромобилей.

Светлана Бардина