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«Лыжню России» в Нижнем Новгороде перенесли на март из-за теплой погоды

Дату проведения 43-й всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2025» в Нижнем Новгороде перенесли с 8 февраля на 1 марта. Как сообщили организаторы, это связано с аномально теплой погодой, которая не позволяет подготовить трассу для гонки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году «Лыжня России» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Место проведения гонки в Нижнем Новгороде останется прежним — на поляне рядом с ЖК «Окский берег.

Из-за аномально теплой погоды массовый центральный старт «Лыжни России» уже отменили на заливе Топка (залив реки Ангара) под Иркутском.

Галина Шамберина

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