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Коммерсантъ FM
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Под Иркутском отменена гонка «Лыжня России»

Теплая погода стала причиной отмены массового старта Всероссийской гонки «Лыжня России» под Иркутском. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, в других муниципалитетах Приангарья гонка, как и было запланировано, пройдет 8 февраля.

«Вынужден сообщить, что из-за гидрометеорологической обстановки массовый центральный старт на заливе Топка (залив реки Ангара) в этом году проводиться не будет. Ежегодно в этом месте в гонке участвовали тысячи жителей Иркутска. Но, считаю, безопасность важнее»,— уточнил господин Кобзев.

По данным главы региона, для иркутян все же организуют несколько альтернативных площадок, где и проведут гонку. Информация о них появится через несколько дней. Ранее в Приангарье решением правительства был отменен традиционный матч со звездами спорта на льду Байкала. Мероприятие проходит с 2021 года в конце февраля — начале марта на льду вблизи поселка Большое Голоустное. Участие в матче принимают известные российские и зарубежные хоккеисты. В этом году из-за теплой зимы матч со звездами хоккея пройдет в одном из стационарных спортивных комплексов Приангарья.

Влад Никифоров, Иркутск

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