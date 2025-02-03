В Сирии в результате взрыва автомобиля погибли не менее 15 человек

В городе Манбидж на севере Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 15 человек, сообщает официальное сирийское агентство SANA со ссылкой на бригады Службы гражданской обороны Сирии «Белые каски». Еще 15 женщин были ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

«Четырнадцать женщин и один мужчина погибли, еще 15 женщин получили ранения, в том числе тяжелые, в результате подрыва заминированного автомобиля рядом с машиной, перевозившей занятых в сельском хозяйстве рабочих»,— приводит SANA заявление «Белых касок». Как уточняется в заявлении, это произошло на главной трассе в окрестностях города Манбидж на востоке провинции Алеппо.

Это уже второй подобный инцидент на территории Манбиджа за последние несколько дней. Как писало агентство SANA, в субботу в результате взрыва заминированного автомобиля в центре города погибли четыре мирных жителя. Еще девять человек, включая детей, получили ранения.

1 декабря поддерживаемые Турцией формирования Сирийской свободной армии начали операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. Вскоре контролируемый курдскими формированиями город Манбидж перешел под контроль сторонников новых сирийских властей. До наступления этих формирований Манбидж контролировался поддерживаемыми США РПК и YPG c 2016 года, оставаясь последним оплотом курдов в этой местности.

О происходящем в Сирии после прихода к власти сил вооруженной оппозиции — в материале «Ъ» «Сирийский транзит берет курдов в тиски».

Анастасия Домбицкая