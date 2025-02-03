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Свыше 20 тысяч жителей Новгородской области остались без света утром 3 февраля

На территории 14 муниципалитетов Новгородской области выявлены отключения подачи электроэнергии. Без света на утро 3 февраля остались свыше 20 тыс. жителей региона, сообщил губернатор субъекта Андрей Никитин в личном Telegram-канале.

Глава области заявил, что держит на личном контроле ситуацию с отключением электроэнергии. По поручению господина Никитина 3 февраля состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены 87 бригады из 337 человек, 95 единиц техники. На подкрепление приехали 26 бригад из Псковского и Вологодского, Карельского филиалов Россетей Северо-Запада. В первой половине дня ожидается прибытие еще 9 бригад»,— подчеркнул губернатор.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что серия аварий оставила на два дня без света поселок Тайцы под Гатчиной.

Татьяна Титаева

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