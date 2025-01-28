Серия аварий оставила на два дня без света поселок Тайцы под Гатчиной

Жители поселка Тайцы Гатчинского района Ленобласти второй день остаются без электричества, сообщает 47news со ссылкой на представителей компании ЛОЭСК. По данным энергетиков, 27 января в населенном пункте случилась серия аварий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 02:00 до 18:30 света в домах не было из-за повреждения кабельной линии 6 кВ. Спустя полчаса специалисты обнаружили аварию на воздушной линии, восстановление длилось до 01:30 28 января.

Около 07:00 обнаружили новое повреждение на линии 6 кВ. На текущий момент там ведутся ремонтные работы. О сроках появления электричества в Тайцах пока ничего не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что последний блэкаут случался в Гатчинском районе Ленобласти в октябре 2024 года, когда штормовой ветер повредил линии электропередач. Тогда без света остались ряд населенных пунктов, включая столицу региона.

Андрей Маркелов