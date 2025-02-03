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Коммерсантъ FM
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Яровая предложила стандартизировать требования к школьным врачам

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой установить единый подход к работе школьных врачей. В частности, госпожа Яровая считает необходимым составить общие требования к компетенции школьных врачей и установить для них такие же льготы, какие имеют врачи-педиатры.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях регулирует приказ Минздрава №822H от 5 ноября 2013 года. Согласно документу, в школах должен быть обустроен медицинский блок, состоящий из кабинета врача-педиатра и процедурного кабинета. Приказ содержит требования к оснащению медицинских блоков и формулирует виды медицинской помощи, которые должны оказываться врачами в школах.

В письме госпожи Яровой говорится, что в приказе отсутствуют единые требования к медработникам, трудоустроеным в школах. Кроме того, школьные врачи, не работающие в штате медорганизации, лишаются надбавок и льгот, отмечает вице-спикер. По ее словам, стандартизировать работу школьных врачей в том числе важно на фоне роста «школьно-обусловленных расстройств здоровья» (близорукость, нарушения осанки, сколиозы, невротические расстройства и др.).

Согласно п. 11 ст. 2 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», образовательное учреждение имеет право заключать трудовой договор с медработником, если он имеет лицензию на медицинскую деятельность. Закон также разрешает включать медработников в штат образовательного учреждения, но это не является обязательным условием. Медики в школах могут быть штатными сотрудниками учреждения здравоохранения.

В сентябре 2023 года госпожа Яровая указывала на дефицит квалифицированных школьных врачей, который сложился из-за низких зарплат. Решить эту проблему она предлагала переводом медработников, оказывающих помощь в стенах учебных заведений, на более высокие ставки сотрудников медучреждений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Врачам тесно за партой».

Полина Мотызлевская

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