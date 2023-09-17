Врачам тесно за партой

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») обратила внимание правительства на дефицит квалифицированных школьных врачей, который сложился из-за низких зарплат. Госпожа Яровая предлагает в связи с этим перевести медработников, оказывающих помощь в стенах учебных заведений, на более высокие ставки сотрудников медучреждений. В Минздраве “Ъ” заверили, что действующее законодательство этому не препятствует, более того, «уже сегодня в большинстве случаев школа предоставляет помещение, а поликлиника организует работу медкабинета». Решение о том, каким образом будут оформлены школьные медики, принимают региональные власти, подчеркнули в Минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявила, что обратится к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением перевести школьных врачей со ставок школ на ставки медучреждений. «По школьным кабинетам процесс идет, и они создаются,— отметила, в частности, госпожа Яровая.— Вопрос в том, что туда врачи не идут, потому что зарплата, которую может предоставить школа, она не соотносима с зарплатой врача в медицинском учреждении. Поэтому тот анализ, который я сделала, позволяет изменить подходы и дать четкое обоснование, почему школьный врач и объем его работы и компетенций соотносимы с работой врача в медицинском учреждении».

При этом, подчеркнула вице-премьер, комплекс задач, «которые мог и должен бы решать школьный врач, гораздо больше, чем то, что сегодня определено в инструкциях Минздрава».

С министерством в этом вопросе уже «есть диалог и общий язык», добавила она.

Образовательное учреждение имеет право заключать трудовой договор с медицинским работником, но только в том случае, если получит лицензию на медицинскую деятельность (п. 11 ст. 2 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). Законодательство также предусматривает возможность включения медработников в штат образовательного учреждения (впрочем, такой обязанности нормативно не установлено). При этом для организации работы медицинского кабинета школа может воспользоваться и услугами организаций и учреждений здравоохранения. В этом случае медики являются штатными сотрудниками учреждения здравоохранения.

Экс-министр просвещения Ольга Васильева в 2018 году приводила статистику, что в 43% российских школ нет собственных медицинских кабинетов. По ее данным, в 2016–2017 годах количество медработников во всех школах России (42 тыс. учреждений) составляло 27 353 человека. Из них больше всего среднего медперсонала (фельдшеров и медсестер) — 21 980; врачей-педиатров — 4607, врачей по гигиене, отдельных врачей гигиены детей и подростков — 161, стоматологов — 605.

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович обращает внимание, что не всякое медучреждение способно командировать своего специалиста для работы в школьных условиях.

Учреждение должно обладать не просто лицензией на оказание помощи детям, но на оказание ее в специальном помещении школы.

«У медицинского сотрудника должен быть соответствующий сертификат специалиста,— перечислила госпожа Попович.— Как опция — категория аккредитации. Иначе он не имеет права оказывать медпомощь. А по совместительству этот медик может читать отдельные лекции ученикам или мастерить табуретки. По договорам ГПХ, например. Это ему никто запретить не может».

В Минздраве, куда “Ъ” обратился с просьбой прокомментировать инициативу госпожи Яровой, заверили, что уже сегодня законодательно вопросы оказания медицинской помощи учащимся школ урегулированы — соответствующие положения есть в законе «Об основах охраны здоровья граждан» и законе «Об образовании». «Препятствий для реализации предложений, озвученных Ириной Анатольевной, нет,— отметили в ведомстве.— Более того, уже сегодня в большинстве случаев школа предоставляет помещение, а поликлиника организует работу медкабинета с соответствующим его лицензированием, и медработник при этом является сотрудником медицинской организации. При этом, действительно, есть ситуации, когда медицинский работник является сотрудником школы. И это также не противоречит законодательству, однако в этом случае применяются другие условия оплаты труда». Решение, как организовать процесс, подчеркнули в ведомстве, принимают региональные власти.

Наталья Костарнова