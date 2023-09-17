Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Врачам тесно за партой

В Минздраве прокомментировали предложение Ирины Яровой перевести школьных врачей на ставки медучреждений

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») обратила внимание правительства на дефицит квалифицированных школьных врачей, который сложился из-за низких зарплат. Госпожа Яровая предлагает в связи с этим перевести медработников, оказывающих помощь в стенах учебных заведений, на более высокие ставки сотрудников медучреждений. В Минздраве “Ъ” заверили, что действующее законодательство этому не препятствует, более того, «уже сегодня в большинстве случаев школа предоставляет помещение, а поликлиника организует работу медкабинета». Решение о том, каким образом будут оформлены школьные медики, принимают региональные власти, подчеркнули в Минздраве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявила, что обратится к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением перевести школьных врачей со ставок школ на ставки медучреждений. «По школьным кабинетам процесс идет, и они создаются,— отметила, в частности, госпожа Яровая.— Вопрос в том, что туда врачи не идут, потому что зарплата, которую может предоставить школа, она не соотносима с зарплатой врача в медицинском учреждении. Поэтому тот анализ, который я сделала, позволяет изменить подходы и дать четкое обоснование, почему школьный врач и объем его работы и компетенций соотносимы с работой врача в медицинском учреждении».

При этом, подчеркнула вице-премьер, комплекс задач, «которые мог и должен бы решать школьный врач, гораздо больше, чем то, что сегодня определено в инструкциях Минздрава».

С министерством в этом вопросе уже «есть диалог и общий язык», добавила она.

Образовательное учреждение имеет право заключать трудовой договор с медицинским работником, но только в том случае, если получит лицензию на медицинскую деятельность (п. 11 ст. 2 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). Законодательство также предусматривает возможность включения медработников в штат образовательного учреждения (впрочем, такой обязанности нормативно не установлено). При этом для организации работы медицинского кабинета школа может воспользоваться и услугами организаций и учреждений здравоохранения. В этом случае медики являются штатными сотрудниками учреждения здравоохранения.

Экс-министр просвещения Ольга Васильева в 2018 году приводила статистику, что в 43% российских школ нет собственных медицинских кабинетов. По ее данным, в 2016–2017 годах количество медработников во всех школах России (42 тыс. учреждений) составляло 27 353 человека. Из них больше всего среднего медперсонала (фельдшеров и медсестер) — 21 980; врачей-педиатров — 4607, врачей по гигиене, отдельных врачей гигиены детей и подростков — 161, стоматологов — 605.

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович обращает внимание, что не всякое медучреждение способно командировать своего специалиста для работы в школьных условиях.

Учреждение должно обладать не просто лицензией на оказание помощи детям, но на оказание ее в специальном помещении школы.

«У медицинского сотрудника должен быть соответствующий сертификат специалиста,— перечислила госпожа Попович.— Как опция — категория аккредитации. Иначе он не имеет права оказывать медпомощь. А по совместительству этот медик может читать отдельные лекции ученикам или мастерить табуретки. По договорам ГПХ, например. Это ему никто запретить не может».

В Минздраве, куда “Ъ” обратился с просьбой прокомментировать инициативу госпожи Яровой, заверили, что уже сегодня законодательно вопросы оказания медицинской помощи учащимся школ урегулированы — соответствующие положения есть в законе «Об основах охраны здоровья граждан» и законе «Об образовании». «Препятствий для реализации предложений, озвученных Ириной Анатольевной, нет,— отметили в ведомстве.— Более того, уже сегодня в большинстве случаев школа предоставляет помещение, а поликлиника организует работу медкабинета с соответствующим его лицензированием, и медработник при этом является сотрудником медицинской организации. При этом, действительно, есть ситуации, когда медицинский работник является сотрудником школы. И это также не противоречит законодательству, однако в этом случае применяются другие условия оплаты труда». Решение, как организовать процесс, подчеркнули в ведомстве, принимают региональные власти.

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...