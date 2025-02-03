У Мариуполя сменились флаг и герб

Врио главы Мариуполя Олег Моргун утвердил новые флаг и герб города. На гербе изображен якорь, символизирующий, что Мариуполь является важным морским портом. Он также объединяет в себе «геральдическую историю двух ранее использовавшихся гербов», уточнил господин Моргун. Флаг повторяет символику герба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gisnpa-dnr.ru Фото: gisnpa-dnr.ru

«Подписал два важных документа. Накануне депутаты горсовета утвердили официальные символы городского округа Мариуполь и правила благоустройства»,— написал врио главы Мариуполя в Telegram.

Герб выполнен в бело-синих цветах, что, по словам Олега Моргуна, обозначает расположение города на берегу Азовского моря, а также «исторические особенности основания города в конце XVIII в. греческими переселенцами». Кроме того, белый цвет символизирует металлургию как одну из экономических основ города. Уточняется, что флаг должен быть постоянно поднят над зданиями, в которых размещены городской совет и администрация городского округа, а также ее подразделения.

30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договор о включении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России по итогам прошедших там референдумов. В марте 2024 года в Луганске сменили символы города: на его гербе на золотом щите изображена черная с золотыми швами домна с пламенем, по обеим сторонам от нее — по молотку. Доменная печь также символизирует металлургию.

О ситуации в новых регионах — в материале «Ъ» «Чиновники берут освобожденные города».