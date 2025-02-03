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Коммерсантъ FM
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Противозачаточные таблетки в России за год подорожали на 11–15%

В 2024 году пероральные контрацептивы в России выросли в цене на 14,6% в годовом выражении, пишут «Ведомости» со ссылкой на DSM Group. По данным компании, в среднем противозачаточные стоили 1539 руб. В RNC Pharma заявили об их подорожании на 10,6%, до 1501 руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Продажи противозачаточных препаратов в натуральном выражении снизились на 1,4 %, до 20,9 млн упаковок. Согласно статистике DSM Group, продажи сократились впервые с 2021 года. В денежном выражении продажи, наоборот, выросли на 13%, до 32,1 млрд руб. По данным RNC Pharma, розничный рынок пероральных контрацептивов в стране вырос на 15,4%.

По данным «Ютеки», отпускная цена упаковки оральных контрацептивов за год увеличилась на 9%. В аптечном маркетплейсе связывают это в том числе с повышением трат на сырье и логистикой. В «Мегаптеке.ру» заявили, что средняя стоимость упаковки выросла на 13%, до 1430 руб. На маркетплейсе «Здравсити» противозачаточные к концу прошлого года в среднем подорожали на 6%, до 1665 руб.

«Ведомости» отмечают, что продажи презервативов в прошлом году также снизились — на 5%, до 18,4 млн упаковок. Средняя стоимость пачки увеличилась на 13%, до 401 руб.

В феврале прошлого года Минздрав разрешил без рецепта продавать популярные экстренные противозачаточные «Постинор» и «Эскапел». В первом полугодии 2024 года россияне поставили пятилетний рекорд по тратам на средства контрацепции — аптечные сети за этот период заработали 19,3 млрд руб. на продаже презервативов и противозачаточных таблеток.

О демографической политике в РФ — в материале «Ъ» «В репродукции важна психология».

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