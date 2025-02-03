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Нетрезвый петербуржец избил фельдшера скорой помощи в прачечной на Художников

В ночь на 3 февраля в больницу с сотрясением мозга и ушибами головы доставили 45-летнюю женщину-фельдшера, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. После оказания медицинской помощи ее отправили на амбулаторное лечение.

В полиции выяснили, что накануне вечером бригаде скорой помощи поступило сообщение о неизвестном петербуржце, который потерял сознание в прачечной на проспекте Художников.

Чуть позже мужчина пришел в себя и набросился на медиков, которые оказывали ему помощь. Дебошира, находившегося в состоянии опьянения, задержали и доставили в полицию.

На него составили административный протокол за мелкое хулиганство, после чего отправили в спецприемник. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водителя неотложки избили в ходе дорожного конфликта в Лыжном переулке. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. У 48-летнего пациента диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом грудной клетки.

Андрей Маркелов

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