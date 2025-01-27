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Водителя неотложки избили в ходе дорожного конфликта в Лыжном переулке

Полиция Приморского района изучает обстоятельства драки между водителями Audi Q7 и машины неотложной помощи, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Инцидент случился в ночь на 27 января рядом со станцией скорой помощи в Лыжном переулке.

По словам правоохранителей, к ним обратился врач неотложки, который рассказал, что в ходе дорожного конфликта злоумышленник за рулем немецкой иномарки напал на их водителя. К моменту прибытия наряда агрессор скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. У 48-летнего пациента диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом грудной клетки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после массовой драки в Петербурге. О количестве участников потасовки пока ничего не уточняется.

Андрей Маркелов

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