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Коммерсантъ FM
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Деловая активность в обрабатывающих отраслях России растет рекордными темпами

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России увеличился с 50,8 пункта в декабре до 53,1 пункта в январе, сообщило агентство S&P Global. Эксперты отмечают, что занятость в секторе росла самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, ее поддержал в том числе приток заказов.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.

Согласно пресс-релизу S&P (.pdf), темпы роста ускорились на фоне заметно более быстрого расширения производства и новых заказов. Данные свидетельствуют о том, что спрос клиентов был сосредоточен внутри страны. Затраты на ресурсы росли медленнее, однако этот рост стал исторически высоким, и компании стремились переложить более высокие затраты на клиентов за счет повышения цен.

Уровни производства на российских предприятиях растут третий месяц подряд, а темпы роста заметно ускорились. Отмечается, что экспортные продажи упали впервые за шесть месяцев. На фоне увеличения притока новых заказов российские производители увеличили численность рабочей силы в январе после сокращения занятости на протяжении двух месяцев.

Помимо этого, в S&P заявили о признаках трудностей в цепочке поставок, на фоне чего снижается производительность поставщиков. Уточняется, что задержки в логистике и транспортировке были отмечены задолго до этого, однако масштабы задержек стали наименее заметными с июня 2024 года.

О замедлении открытия новых производств в РФ — в материале «Ъ» «Бизнес питает все меньше одежд».

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