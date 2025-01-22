Бизнес питает все меньше одежд

К началу 2025 года в России динамика создания новых одежных производств стала замедляться. К этому моменту зарегистрировано почти 37 тыс. бизнесменов и юрлиц с профильным видом деятельности. Это почти на 5% больше в сравнении год к году, хотя в прошлые периоды прирост составлял около 6–8%. В то же время в сегменте очень активны индивидуальные предприниматели — на них приходится более 70% вновь созданных производств. Их высокая доля может быть связана с попытками дробления бизнеса, не исключают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

К началу 2025 года в России было зарегистрировано 36,9 тыс. предпринимателей и юрлиц, указавших основным видом деятельности производство одежды, это на 4,8% больше год к году, следует из предоставленных “Ъ” данных аналитического сервиса «Контур. Фокус». Впрочем, динамика открытия новых производств замедляется. К началу 2024 года прирост составил 7,6%, до 35,2 тыс., к началу 2023 года — 6%, до 32,7 тыс.

Топ-5 регионов России по количеству регистраций и ликвидаций производителей одежды Выйти из полноэкранного режима Регион Регистрации новых юрлиц и ИП в 2023 году Ликвидации в 2023 году Прирост Регистрации новых юрлиц и ИП в 2024 году Ликвидации в 2024 году Прирост Москва 736 438 298 662 498 164 Московская область 514 273 241 458 299 159 Ивановская область 477 149 328 440 273 167 Санкт-Петербург 269 201 68 262 208 54 Краснодарский край 177 136 41 220 155 65 Открыть в новом окне Источник: «Контур.Фокус».

По данным «Контур. Фокус», чаще всего пошивом одежды занимаются индивидуальные предприниматели (ИП), на долю которых к началу 2025 года пришлось почти 72% зарегистрированных бизнесов в этом сегменте. ИП открывают не только ателье, что логично для таких предпринимателей, но и производство одежды, которая зачастую продается на маркетплейсах, следует из выводов аналитиков «Контур. Фокус».

Гендиректор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов говорит, что в прошлые годы сегмент мог активно расти за счет маленьких производств. Но за этим могло скрываться дробление более крупного бизнеса, с чем налоговики стали серьезно бороться в 2024 году, отмечает господин Шилов.

Крупных производств, где могли бы отшивать большие бренды, в России практически не появляется, соглашается гендиректор одежного ритейлера Baon Илья Ярошенко. Его компания шьет свои коллекции в основном в странах Азии — это все равно дешевле, чем в России, даже несмотря на изменения курсов валют, повышение стоимости сырья.

По данным «Контур. Фокус», больше всего отраслевые ИП и юрлица производят одежду для детей, тренировочные костюмы и купальники, а также аксессуары — перчатки, шейные платки, галстуки и шарфы. Это может быть связано с тем, что мелкие товары можно легко и в больших объемах реализовать на маркетплейсах, предполагают эксперты сервиса.

Внутри страны достаточно выгодно производить трикотаж и особенно аксессуары — то, что не требует большого количества ручного труда, подтверждает Илья Ярошенко. Один из факторов, создающих такую ситуацию,— отсутствие достаточно крупных производств тканей, фурнитуры, утеплителей и прочих составляющих, отмечает он. По его словам, создание таких производств «это сложные и долгие инвестиции, поэтому вряд ли они появятся в ближайшее время».

Заместитель гендиректора фешен-ритейлера Kanzler Елена Никитина также отмечает, что большинство российских предприятий работают с импортными материалами: ткани, нитки и фурнитура для пошива одежды поставляются в основном из-за рубежа. С каждым годом привозить из-за границы материалы становится все труднее и дороже из-за западных санкций, которые усложняют логистику, роста стоимости материалов и скачков курса валют.

По словам господина Ярошенко, замедление роста числа производств связано и с теми проблемами с кадрами, с которыми сталкивается бизнес. «Практически нет техникумов или иных учебных заведений, готовящих специалистов для производств»,— добавляет он. Юрий Шилов считает, что кадровая ситуация в прошедшем году улучшилась за счет появления большего количества иностранной рабочей силы на этом рынке. По словам источника “Ъ” на рынке, речь идет о гражданах Пакистана, Бангладеш.

Виктория Колганова