Ночью над Черноземьем сбили более десяти БПЛА; есть разрушения

За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 70 беспилотников, в том числе пять над Воронежской областью, четыре — над Белгородской и два — над Курской. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Воронежский губернатор Александр Гусев уточнил в своем Telegram-канале, что «несколько беспилотников» уничтожили в двух районах области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. С 22:00 2 февраля до 5:56 3 февраля в регионе действовал режим угрозы удара дронов.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщил, что БПЛА атаковали два населенных пункта. В обоих случаях обошлось без раненых.

В городе Грайворон с беспилотника сбросили взрывные устройства. В результате в двух частных домах были выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Осколками посечены две легковушки, еще один автомобиль сгорел. В Валуйском округе в селе Кукуевка дрон ударил по легковому автомобилю — он поврежден. В соседнем частном доме выбиты окна. С 2:34 до 5:53 в регионе действовала опасность атаки БПЛА.

В оперштабе Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства. Ночью в регионе один раз объявлялась ракетная опасность — она действовала с 0:19 до 0:22.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова