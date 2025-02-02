В Екатеринбурге ожидают похолодание к концу недели

В Екатеринбурге ожидается похолодание, следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Тепло начнет отступать уже в понедельник, с усилением арктического антициклона над севером Западной Сибири и распространением гребня антициклона на Урал»,— пишет автор канала.

3 февраля ожидается -3 градуса ночью, -1 градус днем. Температура ночью 4 февраля составит -6 градусов, днем — -4 градуса. 5 февраля ночью температура опустится до -9 градусов, днем составит - 5.

6 февраля прогнозируют -11 градусов ночью, -6 — днем, 7 февраля — -12 ночью, -7 днем, такие же температуры ожидаются 8 февраля.

В Верхотурье температура 3 числа составит до -15 градусов, 4 февраля — до -19. В Красноуфимске 3 февраля ожидается 0...-1 градусов, 4 февраля — -4...-2.

Напомним, 1 февраля в Екатеринбурге стало самым теплым с 1999 года. Максимальная температура в этот день составила +1,5 градуса.

Анна Капустина