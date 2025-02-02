Москалькова призвала ООН и Совет Европы осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международное сообщество осудить ракетный удар по школе-интернату в Судже в Курской области. Она также процитировала слова журналиста Юлиуса Фучика о том, что молчание порождает предательство и убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом»,— написала Татьяна Москалькова в Telegram.

Как добавила омбудсмен, в интернате находились «самые незащищенные люди». Она назвала уничтожение такого гражданского объекта «преступлением, которому нет прощения и забвения».

1 февраля был атакован интернат в Судже. С августа город находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России заявляло, что украинская армия нанесла по зданию ракетный удар. Оборонное ведомство и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн количество пострадавших не называли. ВСУ причастность к атаке отрицают.