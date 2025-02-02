Россия обвинила Украину в ударе по интернату в Судже Курской области

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области, заявило Минобороны России. Город находится под контролем ВСУ. О пострадавших неизвестно.

«Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны. Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Временно исполняющий обязанности губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал удар по интернату преступлением. «Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди,— это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

В конце января Следственный комитет России обнародовал сведения о допросе украинского штурмовика Евгения Фабрисенко. Мужчина заявил, что вместе с сослуживцами убивал и насиловал людей в Русском Поречном. По данным российского следствия, жертвами стали 22 человека. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Кремль призвал донести до мира информацию об убийствах в курском селе.

Подробности — в материале «Ъ» «Зачистка в Русском Поречном».