Трамп ограничил возможности SEC по проведению расследований

Дональд Трамп существенно ограничил возможность Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировать расследования. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

По данным агентства, сразу после прихода к власти господина Трампа юристы SEC получили указание, в соответствии с которым любые официальные расследования могут начинаться только с разрешения непосредственно членов комиссии. Ранее начинать расследование могли менее высокопоставленные сотрудники. Члены комиссии обладали правом отмены расследования, но на практике они им пользовались крайне редко. Нововведение, как говорят собеседники агентства, может значительно замедлить расследования SEC, отмечает Reuters.

Обычно комиссией руководят пять комиссаров, чьи кандидатуры предлагаются президентом и утверждаются Сенатом. К началу президентского срока Дональда Трампа руководителей SEC осталось только трое: двое из них представляют Республиканскую партию, а один — демократов. Республиканец Марк Уэда будет исполнять обязанности председателя SEC до тех пор, пока Сенат не утвердит постоянного главу. Господин Трамп уже предложил возглавить SEC бывшему комиссару Полу Аткинсу.

Кирилл Сарханянц