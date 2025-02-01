Подделки раскупают на маркетплейсах

Продажи подделок люксовых аксессуаров и одежды на маркетплейсах выросли. Это показала предновогодняя статистика. В декабре оборот таких товаров достиг 27 млрд руб. В сравнении с последним месяцем 2023 года он вырос в двое, подсчитали в компании IQ Technology. При этом самыми востребованными стали имитации товаров Dior, Prada, Louis Vuitton и Chanel. Наибольшим спросом пользовались сумки. В Wildberries и Ozon рассказали “Ъ FM”, что для поиска подделок сотрудничают с правообладателями, отраслевыми ассоциациями и регуляторами. А продукцию, которая прошла проверку, отмечают плашкой «оригинальный товар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Однако на крупнейших маркетплейсах нет предварительной модерации, а карточки продавцов проверяются только после обращений, объяснил тенденцию управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов: «Крупные бренды, ушедшие из России, перестали контролировать то, что продается на маркетплейсах. Выглядит этот как продукция известных брендов. Онлайн-площадки и государство за этим не следят. В итоге получается, что покупатель остается один на один с поддельными товарами. Многие вещи приобретаются в подарок, и потребитель очень сильно разочаровывается.

Подделки чаще всего завозятся из Китая. Это, собственно, главный производитель поддельной продукции. Завозятся они в виде обычных товаров через таможню и в том числе через кроссбордерную торговлю, когда предприниматели заказывают товар на китайских B2B-маркетплейсах, таких как Taobao. Приобретают небольшими партиями по низкой цене, товар приходит в посылках, переупаковывается и реализуется на маркетплейсах».

У маркетплейсов есть инструменты борьбы с контрафактом, но назвать их эффективными сложно, отмечает коммерческий директор BrandMonitor Кирилл Кириллов. Кроме того, по его мнению, сами площадки вряд ли стремятся полностью избавиться от продавцов поддельных люксовых товаров, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Активных механизмов борьбы с контрафактом, которые бы существенно влияли на его долю, у большинства маркетплейсов в России нет. Но при этом они налаживают кооперацию с правообладателями, которые находят контрафакт на площадках, сообщают об этом, и дальше онлайн-площадка по определенной процедуре эти карточки товаров скрывает, иногда блокирует продавцов.

Здесь тоже есть свои подводные камни. Первое — это длительность реакции. Например, некоторые маркетплейсы рассматривают такие жалобы от двух до пяти недель. Значит, что за это время продавец все равно успеет продать какое-то количество контрафактного товара и обмануть потребителей. И второе: часто блокируется не продавец, а только конкретные карточки, поэтому селлер может выложить новую карточку товара и начать продавать. За продажу контрафакта у многих площадок предусмотрены штрафы, но они часто не исполняются. Маркетплейсам действительно невыгодно бороться с подделками, потому что они получают комиссию с каждого проданного товара. Поэтому больше продаж, выше заработок».

Более 60% россиян когда-либо покупали подделки брендов. Доля тех, кто осознанно приобретают такие товары, за последние годы выросла примерно в полтора раза, следует из данных Высшей школы экономики. В 2024 году около трети респондентов совместного опроса СДЭК и РБК сообщили, что готовы покупать и носить такую одежду. Этот фактор действительно заметно влияет на спрос, считает генеральный директор Fashion consulting group Анна Лебсак-Клейманс: «Бренды являются маркером для кого-то благосостояния или авангардного мышления, острой модности и так далее. То есть логотип бренда вас маркирует. Есть люди, которые сознательно покупают подделки, просто считая, что современном мире у них есть такое право. Мол, если их выпускают, почему я не могу?

Около 20% людей вообще не чувствительны к брендам, они не придают им значения, не заинтересованы, им все равно, они просто покупают вещи. По уровню представленности подделок лидирует Wildberries. Это связано с широтой предложения. Не так часто они встречаются на Ozon, там цифры от Wildberries отличаются в шесть-восемь раз. И фактически нет подделок на Lamoda, потому что эта площадка проводит аутентификацию поставщиков очень тщательно».

В случаях, когда не удается вернуть деньги за поддельный люксовый товар, добиться этого можно через суд. Причем подавляющее большинство таких разбирательств, по словам юристов, выигрывают покупатели.

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Ольга Крупеник