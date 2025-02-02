Очередной участник строительства линии обороны в Курской области попал в СИЗО

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу генерального директора ООО «Сиэми» Виталия Синьговского, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судебной системы Курской области Фото: пресс-служба судебной системы Курской области

По версии следствия, бизнесмен по предварительному сговору с лицами, выполняющими управленческие функции в АО «Корпорация развития Курской области», мошенническим путем похитил не менее 51,6 млн руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе.

Мера пресечения назначена на два месяца, по 29 марта 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Сиэми» зарегистрировано в 2022 году в Курске с уставным капиталом 10 тыс. руб. и занимается строительно-монтажными работами. Виталий Синьговский — единственный руководитель и владелец компании. В 2023 году выручка составила 41 млн руб., чистая прибыль — 565 тыс. руб.

Объединенная пресс-служба судебной системы региона также указывает, что обвиняемый — единственный участник и генеральный директор компании.

При этом «Ъ-Черноземье» известно, что ООО «Сиэми» близко к депутату облдумы Максиму Васильеву. В конце прошлого года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО).

В октябре парламентарий рассказывал «Ъ», что «Сиэми» завершила строительство всех взятых на себя сооружений, которые, по его словам, на деле представляют собой «неприступные крепости». Господин Васильев тогда переживал, что виновных в неготовности линий обороны к моменту вторжения вооруженных сил Украины в августе ищут среди коммерческих компаний. После этого разговора Максим Васильев неоднократно отказывался от комментариев для «Ъ», ссылаясь на свое участие в СВО.

Также с 24 января под стражей находится обвиняемый в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров.

Ранее в Курске под стражу были заключены генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин. Полиция обвиняет их в злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Им вменяется в вину необоснованное расходование из бюджета более 173 млн руб. при реализации одного из контрактов на строительство фортификационных сооружений в Глушковском районе.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что генеральная прокуратура РФ предъявила к бывшим руководителям АО «Корпорация развития Курской области» и нескольким бизнесменам и фирмам иск о взыскании более 3,2 млрд руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе.

Подробнее об иске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь