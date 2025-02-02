В Екатеринбурге зафиксировали самое теплое 1 февраля за 26 лет

В Екатеринбурге зафиксировали самую теплую погоду 1 февраля с 1999 года, следует из публикации Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Максимальная температура днем составила +1,5 градуса. Предыдущий рекорд температуры был поставлен в 1999 году, когда средняя температура в день составила -0,1 градуса.

За всю историю наблюдений на городской метеостанции осталась только одна дата в году, когда температура не поднималась выше ноля — это 18 января. Рекорд был установлен в 2015 году, когда максимальная температура за день составила -0,1 градуса.

Напомним, в Екатеринбурге ожидается похолодание 3 февраля. Ночью будет -5°, днем -3°, на следующий день ночная температура опустится до -11° днем до -8°.

Анна Капустина