Мазут нашли на 17 новых участках в Керченском проливе

Новые выбросы мазута обнаружили на 17 участках суши и моря в Керченском проливе, заявили в пресс-службе МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам специалистов, каждый день МЧС обследует более 955 км берега. За последние сутки на 17 участках обнаружили точечные выбросы фракций нефтепродуктов. «В акватории Черного моря обследовали более 6,6 тыс. кв. км»,— уточнили в пресс-службе МЧС РФ.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел в середине декабре после крушения танкеров «Волгонефть-212», «Волгонефть-239». Всего с начала уборочных работ, по данным властей, было очищено более 347 км берега, собрано более 178,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Александр Дремлюгин, Симферополь