Производители в ЕС призвали повысить пошлины на российские удобрения

Европейские производители удобрений призывают Еврокомиссию (ЕК) увеличить пошлины на продукцию из России, так как нынешние тарифы неэффективны, пишет Financial Times. По их мнению, европейские компании по-прежнему будут проигрывать в конкуренции с российскими производителями.

В конце января ЕК предложила с июля 2025 года поэтапно увеличивать ввозные пошлины на азотные и сложные удобрения из России, а также Белоруссии. Для вступления ограничений в силу решение должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Сейчас в ЕС действует пошлина в размере 6,5%.

Тем не менее европейские бренды считают, что таких мер недостаточно — они «слишком малы и слишком запоздалы». «ЕС затянул с действиями»,— сказал FT Свейн Торе Холсетер, гендиректор ведущего норвежского производителя азотных удобрений Yara International. По его мнению, даже в случае дальнейшего увеличения пошлин в июле эффект от них появится только с 2026 или 2027 года.

Президент ассоциации Fertilizers Europe, в которую входят 15 производителей из стран ЕС и 9 национальных ассоциаций, призвал Еврокомиссию повысить размер пошлин минимум до 30% и продолжать увеличивать их каждые шесть месяцев.

ЕС считает, что зависимость от импорта российских удобрений угрожает безопасности союза. Европейские власти обращали внимание, что, несмотря на действие санкций, поставки из РФ увеличиваются. В 2023 году ЕС импортировал из РФ 3,6 млн тонн подпадающих под повышение пошлин удобрений на €1,28 млрд. На Россию пришлось более 25% поставок в тоннах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Евросоюз не хочет быть удобреньким».