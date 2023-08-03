Дорожные камеры Москвы будут фиксировать езду на мотоцикле без шлема

Около 500 камер Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве будут фиксировать случаи езды на мотоцикле без шлема. Согласно ст. 12.6 КоАП РФ, за нарушение грозит штраф в размере 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил снизить показатель смертности от ДТП с участием мотоциклистов. Его заместитель по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что, согласно статистике, шлем увеличивает шансы выжить на 37% при аварии.

«Поэтому вместе с Госавтоинспекцией начинаем использовать камеры и искусственный интеллект для выявления тех, кто не использует шлем при езде на мотоцикле или перевозит пассажиров без него»,— сказал господин Ликсутов, его слова приводит Департамент транспорта Москвы.

По данным дептранса, технология фиксации езды на мотоцикле без шлема тестировалась с 2021 года, однако в этот период штрафы не выносились. В случае несогласия со штрафами, которые будут назначаться по камерам ЦОДД, водители смогут обжаловать их в течение десяти суток с момента получении постановления.

Лусине Баласян