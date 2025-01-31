Февраль на Среднем Урале начнется с оттепели

Во время выходных в Свердловскую область придет оттепель, однако на следующей неделе в регионе снова наметится похолодание, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На Среднем Урале в пятницу ожидается теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном на Кольском полуострове. Фронт принесет осадки и повышение температуры. На западе области потепление началось ночью, а восток встретит фронт только к середине дня 31 января — ожидается -2°..-7°, на юго-западе до 0°, по востоку и северу до -8°..-13°.. Осадки будут преимущественно небольшими, но в западных районах возможны умеренные снегопады. После прохождения фронта ветер сменится на западный, что приведет к поступлению теплого воздуха. Повышение температуры продолжится до оттепели, которая ожидается в субботу для большинства районов области — температура поднимется до +1°..+3°.

В Екатеринбурге в последний январский день, 31 января, температура установится на отметках -1°..-3°, будет пасмурно, во второй половине дня небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный, 2-7 м/с. В субботу ночью -2°, днем потеплеет до +2°, в воскресенье — ночью 0°, днем +2°.

В начале следующей недели в городе снова похолодает. 3 февраля, в понедельник, ночью будет -5°, днем -3°, на следующий день ночная температура опустится до -11° днем до -8°. В среду ночью -13°, днем -9°, в четверг — ночью -11°, днем -7°.

Ирина Пичурина