Президенту Сомали было известно о планах США ударить по террористам

Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда проинформировали об ударе США по террористам «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в России). Глава государства заявил о поддержке США в вопросе борьбы с международным терроризмом.

«Сомали по-прежнему решительно настроены сотрудничать со своими союзниками в целях ликвидации международного терроризма и обеспечения региональной стабильности»,— говорится в сообщении канцелярии президента Сомали в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп накануне, 1 февраля, отдал приказ об авиаударе по объектам террористов. По его словам, боевики прятались в пещерах. Укрытия были разрушены ударами авиации. По данным NBC, ячейка ИГ (признано террористическим и запрещено в России) насчитывает 100–200 террористов.