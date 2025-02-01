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Коммерсантъ FM
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Трамп заявил об ударе по объектам террористов в Сомали

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня, 1 февраля, утром он отдал приказ о нанесении авиаудара по объектом боевиков, связанных с «Исламским государством» (ИГ; признано террористическим и запрещено). Он уточнил, что удары были нанесены по территории африканской страны Сомали.

«Сегодня утром я приказал нанести точечные удары с воздуха по старшему планировщику атак ИГ (признано террористическим и запрещено) и другим террористам, которых он завербовал и возглавлял в Сомали»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента США, исламисты прятались в пещерах. В результате авиаударов их укрытия были разрушены. «Убито множество террористов, при этом не было причинено никакого вреда мирным жителям»,— добавил он.

Телеканал NBC News в 2024 году сообщал, что ячейка ИГ (признано террористическим и запрещено) в Сомали насчитывает 100–200 террористов. Все они находятся на севере страны.

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