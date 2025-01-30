Девелоперы выстроились к продажам

Падение спроса на квартиры в новостройках после отмены массовой льготной ипотеки привело к серьезному затовариванию на крупных региональных рынках жилищного строительства. Так, в Подмосковье и Краснодарском крае к концу 2024 года нераспроданными оставались около половины от общего объема запланированных к реализации площадей. На продажи давит высокая ключевая ставка Центробанка, в этой ситуации ряд покупателей предпочитают приобретать квартиры на вторичном рынке либо вовсе арендовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Объем предложения первичного жилья по всей России к концу 2024 года вырос на 30% год к году, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости». По итогам 2024 года в России реализовано более 13 млн кв. м нового жилья, показатель уменьшился на четверть год к году, сообщили в «Яндекс Недвижимости». Текущую тенденцию аналитики объясняют сокращением спроса в большинстве регионов страны после отмены в июне 2024 года массовой льготной ипотеки. В декабре 2024 года на первичном рынке в целом по России было выдано таких кредитов на общую сумму 161 млрд руб., что на 57% меньше год к году, подсчитали в Frank RG.

Ситуация уже привела к затовариванию на первичном рынке жилья, констатирует вице-президент «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко. Это подтверждается данными единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», согласно которым на декабрь 2024 года по всей стране продано 35,48 млн кв. м, или 31% от общего объема запланированных ранее площадей, при этом нераспроданными оставались 53,03 млн кв. м, или 46% (остальной объем приходился на проекты, где продажи не были открыты).

Самый большой объем нераспроданного жилья пришелся на Подмосковье — 4,15 млн кв. м, или 51% от общей площади. На продажи застройщиков, работающих на этом рынке, повлияло увеличение срока экспозиции с семи до девяти месяцев после отмены программы массовой льготной ипотеки и повышения требований к заемщикам, поясняет коммерческий директор «ОМ Девелопмент» Анна Соколова.

Еще один крупный на жилищном рынке страны регион, где наблюдается высокая затоваренность в новостройках,— Краснодарский край. К декабрю 2024 года в регионе оставались нераспроданными 3,8 млн кв. м, или 48% от общего объема, следует из данных «Наш.Дом.РФ».

Часть потенциальных покупателей отложили сделки до снижения ключевой ставки ЦБ, поясняет директор ГК «Точно» Анастасия Маслеха. У этой компании больше половины всего объема текущего строительства жилья, или 1,61 млн кв. м, приходится на Краснодарский край. В регионе у застройщика к концу 2024 года не было распродано 830 тыс. кв. м, или 51%. У ближайшего конкурента ГК «Точно» по краснодарскому рынку — компании Dogma этот показатель составил 1 млн кв. м, или 63%.

Проблемы с темпами продаж у застройщиков Краснодарского края начались задолго до текущей турбулентности в стройиндустрии. В этом регионе строится втрое больше жилья, чем требуется на душу населения, поясняет Владимир Кравченко. Этому предшествовало увеличение численности населения в Краснодаре, добавляет гендиректор ГК «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова.

Численность населения в городе за последние три года, по данным Краснодарстата, выросла более чем на 200 тыс. человек. Так, ожидая роста продаж, девелоперы начали запускать в эксплуатацию множество жилых проектов, которые после отмены льготной ипотеки перестали пользоваться спросом, поясняет госпожа Комиссарова.

Не решают проблемы, возникшие с продажами квартир в новостройках не только в Краснодаре и Подмосковье, но и в целом по стране, рассрочки от девелоперов и сохраняющаяся семейная ипотека, отмечает вице-президент девелоперской компании RBI Дмитрий Фалкин. Жилищные кредиты на рыночных условиях остаются дорогими из-за высокой ключевой ставки ЦБ — около 28% годовых, добавляет главный коммерческий директор девелоперской ГК «Кортрос» Дмитрий Железнов. На этом фоне, отмечает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, многие потенциальные покупатели теперь предпочитают приобретать квартиры на вторичном рынке или арендовать.

София Мешкова