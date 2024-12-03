Необеспеченные кредиты обернут в бумаги

2024 год стал вторым по объему размещения ипотечных облигаций в истории, свидетельствуют данные «Дом.РФ». Итоги года можно подвести, поскольку в декабре ни одной сделки ипотечной секьюритизации не планируется. Вместе с тем наметился новый тренд — сразу несколько крупных банков выходят на рынок секьюритизации потребкредитов. Эксперты отмечают, что секьюритизация потребкредитов, в отличие от ипотеки, может быть интересна банкам даже в условиях высоких процентных ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в «Дом.РФ», в четвертом квартале этого года не заключено и не планируется ни одной сделки по секьюритизации ипотечных кредитов под гарантии госкорпорации. В результате уже сегодня можно подводить итоги года на рынке секьюритизации, отметили там. Как говорится в обзоре рынка ипотечных облигаций за третий квартал, с начала 2024 года было произведено восемь выпусков на 540 млрд руб., что примерно на 130 млрд руб. меньше, чем в прошлом году, но тем не менее является вторым результатом в истории. При этом на третий квартал из них приходится шесть выпусков на сумму 435 млрд руб., что является рекордным показателем за все время.

Несмотря на замедление роста рынка ипотеки, как отмечают в «Дом.РФ», рынок ипотечных облигаций продолжает расти: по результатам 2024 года темп прироста ИЦБ в обращении составит 18%, тогда как ипотечный портфель увеличится на 11%. «Это обусловлено тем, что секьюритизация на платформе ДОМ.РФ интересна банкам на любом цикле ставок, так как позволяет переупаковать ипотечные кредиты в ликвидные ценные бумаги и получить гибкость в управлении балансом»,— отметили в «Дом.РФ».

По словам управляющего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, текущий уровень ставок не подразумевает существенного объема новых размещений, так как средняя ставка по пулу активов, которые секьюритизируются, могла формироваться при другом уровне ставок и чисто финансовая выгода от секьюритизации может быть неочевидна. «При этом за счет списания с баланса кредитов, по которым за последнее время ЦБ существенно ужесточил регулирование, кредитные организации могут получить выгоду за счет роспуска части резервов и оптимизации показателей, используемых при расчете нормативов»,— говорит он. В свою очередь, старший директор по рейтингам структурированного финансирования Павел Кашицын обращает внимание, что на выпуски секьюритизации оказывает негативное влияние не размер ключевой ставки, а тенденция по ее увеличению, поскольку для реализации выпуска требуется время, за которое доходность первоначально отобранных базовых активов может оказаться недостаточной для того, чтобы разместить облигации рыночным инвесторам. «Ожидаем, что стабилизация ключевой ставки или переход к ее снижению дадут новый импульс рынку секьюритизации»,— говорит он.

Вместе с тем этот год можно отметить как первый, когда активизировался рынок секьюритизации потребкредитов. До нынешнего года на этом рынке присутствовал только банк ВТБ — в конце 2022 года он обнародовал программу по выпуску облигаций на 100 млрд руб. Как пояснили в банке, облигации, обеспеченные потребкредитами, не обладают такими преимуществами, как ипотечные, но могут предложить более высокий купон по сравнению с ними. В сентябре Сбербанк сообщил, что разместил дебютный выпуск облигаций на сумму почти 12 млрд руб., обеспеченных портфелем потребительских кредитов (см. “Ъ” от 3 сентября). В банке отметили, что секьюритизация потребкредитов повышает ликвидность активов банка и дает инвесторам доступ к новому виду инструментов. В начале прошлой недели Яндекс-банк сообщил, что планирует секьюритизировать портфель потребкредитов на сумму до 7,7 млрд руб. О планах выйти на рынок секьюритизации потребкредитов также объявил Совкомбанк, зарегистрировавший в конце октября специализированное финансовое общество «Совком секьюр». Как рассказали “Ъ” в банке, в 2025 году есть планы активно секьюритизировать портфели необеспеченных потребкредитов, нецелевых кредитов под залог недвижимости, автокредитов и ипотеки, а также часть корпоративного портфеля. «В первом приближении объем потенциальных секьюритизаций по всем портфелям может достигнуть 100–200 млрд руб.»,— рассказали там.

Эксперты считают, что секьюритизация потребкредитов является долгосрочным трендом. Павел Кашицын отмечает, что потребительские кредиты отличаются более высокой доходностью по сравнению с ипотечными кредитами, что позволяет делать выпуски даже в ситуации высоких ставок. Также, по его словам, в отношении высокодиверсифицированных пулов потребкредитов хорошо работают методы оценки на основе исторической статистики. «Однако для того, чтобы объем таких выпусков стал соизмерим с объемом выпусков "Дом.РФ", требуются изменения в законодательстве, которые давали бы таким бумагам аналогичные преференции, стандартизация раскрытия данных по портфелям базовых активов, а также ликвидность, которая, например, может быть обеспечена включением в ломбардный список ЦБ при наивысшем уровне рейтинга»,— уверен Павел Кашицын.

Максим Буйлов