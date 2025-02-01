В списках пропавших жителей Курской области указаны 2 тыс. человек

Власти Курской области сообщили об уточнении числа жителей приграничных районов, с которыми не могут связаться их родственники. Список пропавших жителей насчитывает около 2 тыс. имен.

Как уточнила пресс-служба правительства региона в Telegram, ранее в сети распространилась ложная информация «о резком увеличении числа жителей, утративших связь с родственниками». «В списках установлено трехкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2 тыс. граждан»,— говорится в сообщении.

Формированием списка пропавших жителей области занимается комитет региональной безопасности. Сейчас там находится более десяти списков, которые предоставили в том числе МВД, аппарат омбудсмена по правам человека, Красный Крест, волонтеры и родственники пропавших.

Правительство региона уточнило, что сверка данных продолжается. В ближайшее время рабочая группа проведет заседание, после чего список всех пропавших разместят на официальных ресурсах региона.

6 августа 2024 года в Курской области начались бои, часть региона остается под контролем ВСУ. В начале января омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала первый список пропавших, в котором были указаны данные 517 человек. Врио губернатора Александр Хинштейн позже говорил, что в полицию было подано 1,2 тыс. заявлений на розыск. 240 человек найдены.