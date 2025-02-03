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Коммерсантъ FM
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Караул связи устал

Работы в линейных охранных зонах проведут без согласия с операторами

Правительство меняет правила эксплуатации охранных зон линий связи, повреждение которых нарушает целостность единой сети. Теперь их будет устанавливать Роскомнадзор, а работы проводиться без согласования с операторами связи. Кроме того, в некоторых случаях сами зоны будет возможно уменьшить. Общие затраты операторов связи на новые требования составят более 3 млрд руб. на шесть лет. Участники рынка предупреждают, что изменение порядка может привести к большему числу аварий на линиях связи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минцифры меняет правила установки и эксплуатации охранных зон линий связи, следует из проекта постановления, опубликованного 27 января на портале regulation.gov. В сводном отчете к проекту постановления говорится, что документ необходим для защиты и сохранения линий связи, повреждение которых нарушает «целостность, устойчивость и безопасность функционирования единой сети связи РФ».

Так, если ранее проведение работ на территории охранных зон (строительство, снос зданий и т. д.) требовало обязательного согласования с операторами связи, то теперь необходимо только уведомить компании о начале работ, следует из документа.

Кроме того, проект постановления меняет требования к размерам охранных зон. Например, в городах они могут быть уменьшены с 2 м до 1 м. Кроме того, проект постановления определяет орган власти, который будет отвечать за установку этих зон,— им станет Роскомнадзор. Ранее уполномоченного органа не было. В Роскомнадзоре перенаправили запрос “Ъ” в Минцифры.

«Заявления на установление или изменение охранной зоны могут подать только организации связи или уполномоченные ими лица»,— говорят в Минцифры. Также в сводном отчете к проекту указано, что проект коснется 9131 оператора связи, затраты которых на исполнение требований за шесть лет превысят 3 млрд руб.

Ранее “Ъ” писал, что операторам связи упрощают правила размещения объектов связи вдоль автодорог, так как из-за различий в федеральных законах владельцы дорог отказывают в размещении линий и сооружений связи операторам. Другой значимой проблемой является отсутствие подключения к электричеству на 80% трасс, которые еще не обеспечены сотовой связью (см. “Ъ” от 16 октября 2024 года).

В Минцифры говорят, что изменения «не окажут никакого влияния на обычных граждан и не повлекут дополнительных затрат для отрасли», добавляя, что проект постановления обновляет правила, действующие с 1995 года.

Разработка новых правил обусловлена принятием новой редакции Земельного кодекса и объясняется необходимостью приведения в соответствие с другими нормативно-правовыми актами, объясняют в «МегаФоне». В «Вымпелкоме» добавляют, что теперь оператор связи, «будучи правообладателем линий и сооружений связи, не сможет согласовывать условия размещения зданий, сооружений или осуществления иных видов деятельности в границах зон». В «Ростелекоме» не ответили “Ъ” по существу, в МТС и «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

Гендиректор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров рассказывает, что при строительстве или ремонте объектов правила работ в охранных зонах «в целом соблюдаются», но проблемы с обрывами кабеля происходят «регулярно и повсеместно». Такие повреждения, особенно в телефонной канализации, требуют дорогостоящего ремонта, который чаще всего перекладывается на оператора, говорит он: «Проще и быстрее сделать самим, чем найти и наказать виновных через суд».

Уведомительный порядок операторов при проведении работ может привести к тому, что среднее число аварий увеличится, добавляет Дмитрий Петров. «Строить магистральные сети крайне дорого, и зачастую несколько операторов вынуждены использовать один кабель, поэтому при обрывах такой линии связи происходят серьезные аварии»,— объясняет он.

Алексей Жабин

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