«Рольф» расстается с брендами

Один из крупнейших автодилеров сворачивает партнерство с тремя брендами. Из шоурумов компании «Рольф» в ближайшее время пропадут новые автомобили Kaiyi, Baic, Sollers. При этом гарантийные обязательства перед клиентами дилер сохранит, заявили представители «Рольфа». До этого в сети появлялись сообщения, что компания откажется еще и от электрокаров Evolute, однако дилер эту информацию опроверг. Слухи о том, что дилерские сети начнут отказываться от некоторых невостребованных китайских брендов появлялись еще в декабре. И автомобили Kaiyi назывались в числе главных претендентов на выход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эти машины собираются на калининградском заводе «Автотор». По данным профильных СМИ, в прошлом году в России было продано не больше 10 тыс. авто этого бренда. Автоэксперт Олег Мосеев считает это логичным развитием событий: «Есть несколько причин.

Первая: запуск бренда изначально подкосило качество сборки. Вторая, наверное, даже более важная: у "Автотора" нет опыта дистрибуции. И как бы они ни набирали людей с опытом, вероятно, что-то нужно подправить, потому что работа с дилерской сеткой, с маркетингом на рынке из рук вон плохи. Например, когда дилерам отгружают машины, заставляют их выкупить, а потом объявляют скидку и говорят, мол, берите у нас по пониженной цене, и тогда у вас будет счастье. Плюс маркетинг на уровне России отвратительный. Поэтому ничего удивительного в том, что Kaiyi и Baic дилерами воспринимаются как бренды, которые приносят сплошные убытки. Плюс излишнее количество продавцов.

Думаю, "Автотору" придется принять мужественное решение, закрыть этот проект и идти по пути того, что они умеют делать, — это контрактная сборка. Нужно договариваться о расширении с Jetour, еще с какими-то китайскими производителями по этому поводу. Собирать они умеют, а вот продавать нет».

Сокращается дилерская сеть бренда Kaiyi и в Санкт-Петербурге. По данным “Ъ”, еще в декабре у марки было семь салонов, а уже в январе осталось только три. Всего в линейке бренда представлено три модели: седан Е5 и два кроссовера— Х3 и Х7. По данным СМИ, основные продажи приходятся именно на седан, он популярен в такси. Однако по объемам продажи авто не попадает даже в десятку самых востребованных машин. А по итогам 2024 года лидером среди иномарок впервые стал Haval. Многие модели этого бренда также собираются в России, а часть импортируется. Это позволило компании предоставить широкий выбор клиентам и в итоге выйти лидеры, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Здесь же и пикапы Great Wall, и внедорожники Tank, которые очень сильно влияют на имидж концерна. Все вместе это работает.

И когда шесть лет назад запускали завод в Тульской области, который мог выдавать 75-80 тыс. автомобилей в год, я задался вопросом, как, впрочем, и другие: а зачем такое производство, как они будут продавать этот объем? Сейчас "благодаря" уходу известных брендов из страны, освободилась "поляна", и они достигли того уровня, когда им производства не хватает. У брендов Kaiyi и Baic ситуация совершенно другая, потому что ими занимаются фактически дочерние структуры "Автотора". Он всегда выступал в роли контрактного сборщика.

Что позволило Haval выбиться в лидеры? Им каким-то волшебным образом удалось выстроить бренд так, что он изначально воспринимался относительно позитивно, как было когда-то с Hyundai, то есть сам бренд работает автоматически. И на это же наслоился Tank — дорогие машины, но с удачным заходом. Если Haval пошел и в госорганы, мы видели и машины ДПС, то Tank — еще дальше со своей 500-й машиной, во властные структуры.

Сложился образ надежных автомобилей, хотя, в общем-то, они не лучше и не хуже, чем близкие по размерам и по габаритам Geely или Changan и так далее».

Помимо Haval, в топ-3 автомобилей по объемам продаж попали также Chery, бывший лидер рейтинга продал чуть меньше 160 тыс. машин, и Geely с результатом почти в 150 тыс. авто.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов