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Коммерсантъ FM
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Авто с пробегом разогнали спрос

Почему вырос объем вторичного рынка машин

В 2025 году россияне потратили на покупку автомобилей с пробегом рекордные 7 трлн руб. Как сообщило аналитическое агентство «Автостат», максимумы обновляются девятый год подряд. На этот раз сумма на 19% больше, чем в 2023-м. Объем вторичного рынка вырос на 6%. При этом наметился новый тренд: меньше всего граждане покупали машины в возрасте до пяти лет. На них было потрачено чуть более четверти общей суммы. А активнее всего приобретались автомобили, выпущенные 10 и более лет назад, на них приходится около 40% сделок. Доля китайских автомобилей на вторичном рынке составила менее 4%. По уровню затрат в лидерах машины с пробегом европейских марок.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новую тенденцию можно объяснить особенностями ценообразования в этом сегменте, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Более старые автомобили меньше привязаны к цене новых. Когда машинам уже за семь-десять лет, у них своя ценовая парадигма. Свежие машины на вторичном рынке жестко прикручены, приварены по цене к цене новых автомобилей. Новые автодорожают, значит, тут же дорожают и трехлетки. А 15-летние как были в своей цене, так и остаются».

По подсчетам «Авто.ру Оценка», в 2024 году средневзвешенная цена машины на вторичном рынка составила порядка 2 млн руб. Приведет ли увеличение утильсбора и пошлин к тому, что вторичный рынок авто ждут новые рекорды? Как считает гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков, дальнейшее существенное увеличение интереса россиян к подержанным автомобилям будет недолгим: «Рост утильсбора незначительно влияет на востребованность автомобилей с пробегом. Когда новые машины становятся дороже, цены на авто с пробегом немного подтягиваются вверх.

Цены формируются машинально

В краткосрочном периоде некоторая дополнительная динамика продажи автомобилей с пробегом может отмечаться, но в течение нескольких месяцев ситуация будет выравниваться. Важно учитывать, что есть много покупателей, которые, например, хотят только новые автомобили. Для кого-то важна гарантия, для кого-то наличие запасных частей и быстрые сроки их поставки, дополнительные сервисные приложения, кто-то хочет покупать автомобили, которые официально представлены в России, например, и так далее. Поэтому здесь очень много нюансов, и привлекательность новых машин, которые поставляются официально, не будет сильно снижаться из-за корректировки утильсбора».

Автоподбор как явление

Можно ли считать, что продаваемые в России подержанные автомобили не создают угроз на дороге из-за своего технического состояния? Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко считает, что в целом качество машин на вторичном рынке находится на вполне удовлетворительном уровне и соответствует требованиям безопасности: «В количественном выражении в продажу больше всего идут "Жигули" седьмой модели, а в финансовом — "большая немецкая тройка". Средняя цена "Жигулей" — 75-80 тыс. руб. Но понятно, что это "убитый" автомобиль. А остальная масса подержанных автомобилей, которые продаются, — это семь-восемь лет. И, естественно, качество машин разное продается, но в большинстве все обслужены. Кота в мешке сейчас никто покупать не хочет».

2024 году в России было продано более 6 млн подержанных машин. Это существенно больше, чем новых, их россияне купили более 1,7 млн штук. По данным «Авто.ру», средний возраст подержанного легкового авто составил почти девять лет, а средний пробег — около 145 тыс. км. Затраты граждан на приобретение отечественных машин на вторичном рынке составили 13% от общих, немецких — 22%, японских — 21%, южнокорейских — 17%.

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Андрей Загорский

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