На пляже Анапы тестируют оборудование для очистки песка от мазута

На пляже Анапы специалисты из Курганинска смонтировали и тестируют лабораторную установку для очистки песка от мазута. Производительность оборудования достигает 50 тонн грунта в час, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Принцип работы установки основан на обработке загрязненного песка в емкости с подогретой водой и специальными моющими средствами. В результате очищенный песок оседает на дне, а мазут поднимается на поверхность, откуда его собирают для последующей утилизации.

Разработчик установки Леонид Цатурян отметил, что параллельно ведутся испытания технологии очистки биобонов — специальных сетчатых конструкций для сбора мазута с поверхности воды. Мера позволит использовать ограждения повторно.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Нурий Бзасежев