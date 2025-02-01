Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На пляже Анапы тестируют оборудование для очистки песка от мазута

На пляже Анапы специалисты из Курганинска смонтировали и тестируют лабораторную установку для очистки песка от мазута. Производительность оборудования достигает 50 тонн грунта в час, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Принцип работы установки основан на обработке загрязненного песка в емкости с подогретой водой и специальными моющими средствами. В результате очищенный песок оседает на дне, а мазут поднимается на поверхность, откуда его собирают для последующей утилизации.

Разработчик установки Леонид Цатурян отметил, что параллельно ведутся испытания технологии очистки биобонов — специальных сетчатых конструкций для сбора мазута с поверхности воды. Мера позволит использовать ограждения повторно.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...