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В Анапе установят биобоны для очистки моря от мазута

В акватории «Белого пляжа» начался монтаж биобонов для очистки воды от мазута. Конструкции из якорей и поплавков на металлическом тросе растягивают вдоль береговой линии на 1 км, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Основной элемент очистной системы — полипропиленовые нити, способные собирать нефтепродукты из толщи воды. По словам старшего научного сотрудника НПО «Аквамин-технологии» Виктора Рядинского, материал изготовили из отходов коврового производства.

Ученый отметил, что мазут сейчас находится в море в виде капель. Фрагменты нефтепродуктов не оседают и не всплывают при данной температуре. По расчетам эксперта, 1 км бонового заграждения способен предотвратить выброс 20 тонн мазута.

Особенностью проекта является использование вторсырья во всех элементах конструкции, включая пластиковые бутыли в качестве поплавков. После применения биобоны могут очистить для повторного использования или отправить на переработку.

Анна Гречко

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