В Екатеринбурге завершилось строительство спорткомплекса «Дацюк Арена»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетили спортивный комплекс «Дацюк Арена», где завершилось строительство второй очереди.

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Как сообщили в пресс-службе администрации города, строительство нового корпуса, где смогут проживать и питаться спортсмены и судьи, было выполнено в рекордно короткие сроки — за девять месяцев. Торжественное открытие «Дацюк Арены» состоится в январе.

Трехэтажный комплекс имеет площадь более 8,9 тыс. кв. м. Он включает в себя ледовое поле, пять футбольных полей, открытый стадион для легкоатлетов, открытую площадку для конькобежцев, гостиничные номера, столовую и тренажерный зал.

Напомним, первый корпус «Дацюк Арены» открыли в 2016 году. Строительство второй очереди началось в феврале 2024 года на месте снесенных трибун стадиона «Юность».

Полина Щуцкая