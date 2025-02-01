Завод СИБУРа под Нижним Новгородом приостановил производство после атаки БПЛА

Завод «СИБУР-Кстово» приостановил отгрузку продукции, чтобы устранить последствия атаки БПЛА. Об этом сообщила его пресс-служба на странице во «ВКонтакте» 31 января.

«На территории предприятия "СИБУР-Кстово" ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитого БПЛА... Отгрузка продукции временно не производится»,— сказано в пресс-релизе.

В компании уточнили, что по окончании работ на предприятии также проверят состояние оборудования и выполнят необходимые ремонтные работы. СИБУР добавил, что принимает меры для обеспечения потребителей продукцией с других своих предприятий.

Атака беспилотников на Нижегородскую область была осуществлена 29 января. По данным Минобороны, над регионом уничтожили три дрона. Обломки сбитого беспилотника упали на территорию «СИБУР-Кстово». Эта производственная площадка выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.