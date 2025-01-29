Обломки БПЛА в Нижегородской области упали на предприятие СИБУРа

В Нижегородской области обломки сбитого ночью беспилотника упали на территорию предприятия «СИБУР-Кстово», заявили в компании. О пожаре на объекте Кстовской промзоны сообщал нижегородский губернатор Глеб Никитин. Названия компании он не озвучивал.

В пресс-службе СИБУРа подтвердили, что на территории предприятия произошло возгорание, его площадь не уточняется. На месте работают пожарные МЧС. «Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние»,— добавили в компании (цитата по ТАСС).

«СИБУР Холдинг» — одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России. Производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово, выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.

Сегодня, 29 января, ночью силы ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника над девятью российскими регионами. Это стало второй крупнейшей атакой БПЛА с начала 2025 года. По данным Минобороны, над Нижегородской областью сбили три дрона. В предыдущий раз область была атакована 2 ноября: был сбит один беспилотник, никто не пострадал.