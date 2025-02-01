В городе Гома в ДР Конго 700 человек погибли в ходе боев, 2,8 тыс. пострадали

Всемирная организация здравоохранения вместе с партнерами оценила число жертв боев в городе Гома Демократической Республике Конго (ДРК). С 26 по 30 января погибли 700 человек, 2,8 тыс. получили ранения.

О потерях сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его слова передает AFP. По мнению ООН, число убитых и раненых будет расти.

Ситуация в ДРК обострилась на прошлой неделе. Произошли вооруженные столкновения правительственных войск с повстанцами Движения М23, которых поддерживает Руанда. Повстанцам удалось захватить город Гома с населением 2 млн человек.

О ситуации в ДРК — в материале «Ъ» «В Конго час от часу не легче».