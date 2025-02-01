Минтруд предложил ежемесячно платить матерям-героиням по 72,4 тыс. руб.

Минтруд подготовил законопроект о ежемесячных выплатах женщинам, признанных матерями-героинями. Им предлагается направлять по 72,4 тыс. руб. по поручению президента Владимира Путина.

Для получения выплаты не нужны заявления. Деньги будут приходить автоматически. Выплата будет индексироваться каждый год 1 февраля. Получатели могут заменить деньги на набор социальных льгот: освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в транспорте, посещение музеев и другие льготы.

Звание «Мать-героиня» возродилось в России в 2022 году. Его удостаиваются матери 10 и более детей. При вручении ордена выплачивается 1 млн руб. Президент в конце 2024 года поручил установить с 1 января 2025 года социальные гарантии матерям-героиням как у Героев труда.

О мерах поддержки семей с детьми — в материале «Ъ» «Пропагандой и рублем».