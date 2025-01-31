В России могут ввести единую маркировку сообщений с материалами иноагентов

Минцифры разработало новое правило маркировки материалов иностранных агентов для распространения их лицами без такого статуса. Нормы должны вступить в силу 1 сентября на срок шесть лет. Соответствующий документ размещен на сайте проектов правовых актов.

Информацию от иностранных агентов можно распространять лицам, не являющимся иностранными агентами. Однако такие сообщения должны будут сопровождаться плашкой «Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом ФИО, 18+». Такая пометка должна размещаться сверху текста или под заголовком в текстовых сообщениях, а также в начале аудиоматериалов или видео. Размещать материалы иноагентов без маркировки запрещено.

Для самих иностранных агентов подобная маркировка действует с 2022 года. 28 января Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России одобрила законопроект, увеличивающий штраф иноагентам за изменение маркировки или ее искажение.

Подробнее — в материале «Ъ» «На иностранных агентов усилят влияние».