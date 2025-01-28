Комиссия Госдумы одобрила увеличение штрафов для иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России одобрила пакет законопроектов об ужесточении административной ответственности за нарушения требований к гражданам, которых Минюст внес в реестр иноагентов. В числе предложений — введение новых штрафов и увеличение размера уже существующих.

«Комиссия сегодня одобрила, осталось время на подписание. Планируем внести (в Госдуму.— "Ъ") до конца недели»,— сказал председатель комиссии Василий Пискарев (цитата по «РИА Новости»).

Штрафовать на сумму до 50 тыс. руб. предлагается иноагентов, которые «маркируют свои материалы в искаженном виде», сообщила пресс-служба комиссии. Там уточнили, что «для нагнетания общественно-политической обстановки» иностранные агенты «коверкают учрежденную форму» плашек «в ерническом стиле».

Размер административной ответственности будет увеличен за отсутствие маркировки и несоблюдение требований Минюста. Законопроект также предусматривает возможность заочного привлечения к административной ответственности.

Как уточнила пресс-служба комиссии, в числе предложений — полный запрет иноагентам на осуществление образовательной и просветительской деятельности. Действующая версия закона запрещает преподавать только для несовершеннолетних.

Подробнее — в материале «Ъ» «На иностранных агентов усилят влияние».