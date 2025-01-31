Дом Иофа на Лермонтовском намерены приспособить под четвертую сцену Мариинки

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга одобрил концепцию приспособления дома Иофа на Лермонтовском проспекте, 14, под четвертую сцену Мариинского театра. Совет также согласился с тем, что объект должен быть включен в реестр памятников регионального значения, сообщает пресс-служба петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КГИОП Фото: КГИОП

Здание первой сцены Мариинского театра собираются закрыть на реставрацию. К тому времени работы по реставрации и приспособлению дома Иофа планируется завершить.

«Принято решение о выделении на первый этап реализации этого проекта внебюджетных средств — их предоставляет Попечительский совет Мариинского театра»,— отметили в комитете.

В здании четвертой сцены Мариинки должен разместиться зрительный зал на 800 посадочных мест. Концепция приспособления предполагает увеличение высоты конька кровель и обустройство подземного пространства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что особняк Сысоева на Васильевском острове намерены приспособить под точку общепита.

Дарья Астанина